Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk mermeri şahlandı 5'inci kez kapılarını açmaya hazırlanan Bursa Uluslararası Mermer Fuarı'nda 30 ...

İHA

Dünyanın en ağır fuarı olarak bilinen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 5'inci kez kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği fuar alanında tonlarca ağırlıktaki blok mermerleri taşımakta zorlanan iş makinelerinin iki teker üzerinde adeta şaha kalkarcasına çalışmaları ilgiyle izleniyor. 2 binin üzerinde blok mermer, yaklaşık bin 600 tırla bir haftada fuar alanına taşındı.

Türk mermeri şahlandı 5'inci kez kapılarını açmaya hazırlanan Bursa Uluslararası Mermer Fuarı'nda 30 tonluk blok mermerleri kaldırmaya çalışan dev iş makineleri mermerin ağırlığından şaha kalktı Her biri 20 tonun üzerinde 2 bin blok mermer, bin 600 tırla bir haftada taşındı MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu: "Türk mermerciliğinin dünya markası olmasında bu fuarın çok büyük katkısı var" "2001-2002 yıllarında 170-180 milyon civarında olan doğal taş ihracatı bugün 2 milyar doları geçti"

Dünyanın en ağır fuarı olarak bilinen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 5'inci kez kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği fuar alanında tonlarca ağırlıktaki blok mermerleri taşımakta zorlanan iş makinelerinin iki teker üzerinde adeta şaha kalkarcasına çalışmaları ilgiyle izleniyor. 2 binin üzerinde blok mermer, yaklaşık bin 600 tırla bir haftada fuar alanına taşındı.
Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, kapılarını 5'inci kez ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Bu yıl 26 ayrı şehirden 210 firmanın katılacağı fuarda yaklaşık toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2 binin üzerinde blok mermer sergilenecek. Fuar, başta Çin ve Hindistan olmak üzere 40 ülkeden gelecek yabancı alıcıları da ağırlayacak.

Bin 600 tırla 1 haftada taşındı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) işbirliğiyle düzenlenen fuarda 8 ayrı salonda sergilenecek 2 binin üzerinde blok mermer yaklaşık bin 600 tırla bir haftada taşınarak fuar alanındaki yerini aldı. Fuar alanına getirilen mermerler, salonlarda sergilenecek yerlerine yerleştirildi. Zaman zaman iş makinelerinin taşımakta zorlandığı mermerlerin ağırlıkları 30 tona kadar çıkarken, farklı renk ve desendeki blok mermerlerin tonu ise 200 dolardan 4 bin dolara kadar alıcı buluyor. 26 ilden katılımcı firmanın stant açtığı tek ihtisas fuarı olarak dikkati çeken Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda 60 bin metrekarede toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2 binin üzerinde blok mermer sergilenecek.
30 tonluk blok mermerleri kaldırmakta ise zorlanan dev iş makineleri zaman zaman mermerin ağırlığından şaha kalktı. Arka tekerlekleri ve gövdesinin yarısından fazlası havaya kalkan dev iş makineleri ilginç görüntüler oluşturdu. Güç koşulda bile iş makinelerini büyük bir ustalıkla kullanan ve 30 tonluk mermerleri kaldırırken adeta akrobasi yapan operatörlerin ustalığı ve başarısı adeta parmak ısırttı.

Türk mermeri dünya markası olacak
Dünyanın ilk blok mermer fuarı olan Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın Türk mermerciliğinin dünya markası olmasında çok büyük faydaları olduğunu belirten MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, 26 ilden çok sayıda ihracatçı firmanın fuarda 40 ayrı ülkeden gelen alım heyetlerine ürünlerini teşhir edebileceklerini söyledi. 10 sene sonra dünyada İtalyan değil Türk mermerinin konuşulacağını belirten Efendioğlu, "Bu fuarın marka değeri oluşturmak anlamında Türk mermerciliğine çok büyük katkısı oldu ve olmaya da devam ediyor" dedi.

"Doğal taş ihracatımız 2 milyar doları geçti"
20012002 yıllarında 170180 milyon civarında olan doğal taş ihracatının bugün 2 milyar doları geçtiğini ifade eden Efendioğlu, "Fakat bizi çok üzen bir durum var. 'Canım bloklarımız Çin'e bedavaya satılıyor. İşlenmiş ürün olarak yüksek fiyatlarla geri alınıyor' diye çok yanlış bir algı var maalesef. Bu o kadar yanlış bir bilgi ki doğal taşta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95. Yüzde 95 ihracat yapıyoruz. Yüzde 5 ithalat yapıyoruz. Bu oranın Türkiye'de rekor sayılabileceği sektörlerden biri doğal taş sektörüdür. Halkımızın içi rahat olsun. Peki biz Çin'e neden blok veriyoruz. Çin'e işlenmiş ürünü bedavaya versen almaz. Amerika'ya da bloğu bedavaya versen almaz. Açıkçası biz gömlek isteyene gömlek, pantolon isteyene de pantolon veriyoruz. Halkımızın kafasını karıştırmak isteyenler var, fiyatlarımız da çok iyi. İtalyanların fiyatları bizden biraz daha yüksek, bu mobilya sektöründe de aynı. Türk mobilyaları İtalyan mobilyaları ile aynı fiyattan satılabiliyor mu? Ama ileride marka değeri oluşturduğumuzda fiyat açısından da İtalyanları yakalayıp geçeceğiz. Bundan yıllar önce İtalya'daki mermer ocaklarına gıpta ile bakardık. Onlar çok ileriydi. Bugün İtalya'daki mermer ocakçılığını Türkler ikiye katladı. Hem kapasite hem de teknoloji olarak birincilik Türklerin elinde" dedi.

"Çevreye saygılı sürdürülebilir madencilik"
Türkiye'de doğal taş ihracatı yapan firmaların tamamına yakınının çevreye saygılı sürdürülebilir madencilik yapmak için mücadele verdiğinin altını çizen Erol Efendioğlu, "Çok yanlış bir bilgi daha var. 'Canım ormanlarınız talan ediliyor' deniliyor. Biz ormanlarımızın sadece binde 2'sinde madencilik yapıyoruz. Orman ağaçlandırmasında en büyük girdi madencilerden sağlanıyor. Madenciler, orman arazisi kullanım bedeli olarak çok ciddi paralar yatırıyorlar. 1985'li yıllarda 20 milyon hektar olan orman arazimiz bugün bu kadar yangına, yola, madene, kaçak yapıya, 2B'ye, açılan tarlaya rağmen 23 milyon hektara çıktı. Ormanlarımız çoğaldı. Halkımızın bu konuda da içi rahat olsun" diye konuştu.

BURSA

20 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orhun Ene: Her şartta maçı kazanacak doğruları yapmalıyız
YEREL HABERLER Orhun Ene: Her şartta maçı kazanacak doğruları ...
Market hırsızı, 680 araç incelenerek yakalandı
YEREL HABERLER Market hırsızı, 680 araç incelenerek yakalandı
Bursaspor'da bahar havası
YEREL HABERLER Bursaspor'da bahar havası
Bursa'da Merve Özbey rüzgarı
YEREL HABERLER Bursa'da Merve Özbey rüzgarı
Kimya fabrikası gibi okul Liseliler çamaşır suyu ve sıvı sabun üretip bütün Türkiye’ye satıyor Okulu fabrikaya çeviren lisesiler yılda 120 ton temizlik maddesi üretip satıyor
YEREL HABERLER Kimya fabrikası gibi okul Liseliler çamaşır suyu ve ...
Kasa hırsızı aracın sis farının altındaki hasardan yakalandı
YEREL HABERLER Kasa hırsızı aracın sis farının altındaki hasardan ...
25 bin liralık ziyneti tek hareketle çaldı
YEREL HABERLER 25 bin liralık ziyneti tek hareketle çaldı
Annesini ve ağabeyini aynı hastalıktan kaybetti, kendisi yaşamak istiyor
YEREL HABERLER Annesini ve ağabeyini aynı hastalıktan kaybetti, ...
İznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı takıldı
YEREL HABERLER İznik'te balıkçının ağına 80 kiloluk yayın balığı ...
Gürsu Adrenalin Park doğa tutkunlarını ağırladı Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık: "Doğayı solumak insanı tazeler"
YEREL HABERLER Gürsu Adrenalin Park doğa tutkunlarını ağırladı Gürsu ...
TSK'nin operasyonları için eğitilen ilk yerli ırk köpeği 'Zerdava'
YEREL HABERLER TSK'nin operasyonları için eğitilen ilk yerli ırk ...
"Akneyi kontrol altına almak mümkün"
YEREL HABERLER "Akneyi kontrol altına almak mümkün"
Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: ...
Bursa'da futbolcuların taşındığı otobüs, yandı
YEREL HABERLER Bursa'da futbolcuların taşındığı otobüs, yandı
Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü Sporcuları taşıyan otobüs cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Maçtan dönen amatör takım ölümden döndü Sporcuları ...
TOFAŞ - Türk Telekom: 81-72
YEREL HABERLER TOFAŞ - Türk Telekom: 81-72
Yalçın Koşukavak: "Galibiyetin çok katkı getireceğine inanıyorum"
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak: "Galibiyetin çok katkı getireceğine ...
Ahmet Taşyürek: “Allah, Bursaspor'un bu sıkıntıyı çekmesini istemiyor herhalde”
YEREL HABERLER Ahmet Taşyürek: “Allah, Bursaspor'un bu sıkıntıyı ...
Bursaspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
YEREL HABERLER Bursaspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
Kore gazisi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Ümraniyespor: 1 (Maç ...
Keles ilçesi sakin şehir olma yolunda Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Cittaslow yolunda belediye meclis üyelerinden tam destek aldı
YEREL HABERLER Keles ilçesi sakin şehir olma yolunda Keles Belediye ...
Bursaspor ve Ümraniyesporlu oyunculardan asker selamı
YEREL HABERLER Bursaspor ve Ümraniyesporlu oyunculardan asker selamı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X