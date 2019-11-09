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Ağaçtan düştü, 15 gün sonra yaşamını yitirdi

DHA

BURSA'da zeytin ağacından düşüp yaralanan 2 çocuk babası Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.
İznik ilçesinde 2 çocuk babası Mustafa Demir, 15 gün önce gittiği zeytinlik bahçesinde ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Demir'in, omuriliğinin kırıldığı tespit edildi. Demir, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Mustafa Demir İznik´te öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

BURSA

09 Kasım 2019 Cumartesi

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