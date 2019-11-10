Tarlasına giren hırsızın saldırısında yaralandı

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- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Abdurrahman Arslan (76), tarlasından kabak çalmaya çalışan kimliği belirsiz kişiyi engellemek isterken darbedildi.

Olay, İnegöl ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına çalışmaya giden Abdurrahman Arslan, tanımadığı birinin kabaklarını çalmaya çalıştığını fark etti. Arslan, hırsıza müdahale etmek isteyince şüpheli kişi, yanında bulunan tüfekle Arslan'a doğru nişan alarak tetiğe bastı. Ancak tüfek tutukluk yaptı. Daha sonra şüpheli kişi, tüfeğin kabzasıyla yaşlı adamın başına vurarak yaraladı. Arslan, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.



BURSA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:10

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