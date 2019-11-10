Bursa’da silahlı kavga: 1 ölü

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Burcun Mahallesi meydanında N.Y. (43) ve F.V. (52) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle N.Y., tabancısını çıkartarak F.V’ye ateş etti. Ağır yaralanan F.V., kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Jandarma olayla alakalı inceleme başlattı.
BURSA
10 Kasım 2019 Pazar
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