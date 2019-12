Her biri 2 kilo geliyor...Bursa'da toplanan mantarın tanesi 50 liradan satılıyor Ormandan topladıkları mantarın kilosu 2 kilo geliyor

Bursa'da köylülerin ormandan topladıkları mantarların tanesi kilo ağırlığa ulaşıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyü ormanlarından bolca çıkan ayı mantarı köylülerin iyi gelir kapısı oldu. Bu mantarlar devasa büyükleriyle dikkat çekiyor. Tanesi 2 kiloya kadar ulaşan mantarlar kilosu 13 ila 25 lira arasında değişiyor. Oldukça lezzetli olan bu mantarlar Sünlük köyü ormanlarında her yerden çıkıyor. Köylüler ormanlarından çıkan bu mantarları toplayarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Sünlük köyünden Ersin Uslu'nun topladığı ayı mantarlarının tanesi 2 kilo geliyor. Devasa büyüklükteki bu mantarı görenler gözlerine inanamıyor.

Bu mantarların köylerindeki ormanlarda her yıl çıktığını ifade eden Ersin Uslu, "Köyümüzün ormanları çok bereketli. Her yıl bu mevsimde çıkan ayı mantarlarını toplamaya başladık. Ayı mantarı besin değeri yüksek bir mantar türüdür. Ayı mantarı, antidiyabetik ve antitümör özellikleri taşımaktadır. Yani diyabet ve kanser düşmanıdır. Kalsiyum ve pek çok mineral içerdiğinden bağışıklık sisteminin bir dostudur. Büyük bir kısmı sudan oluştuğu için diyet beslenmesine uygundur ve kilo aldırmaz. B vitaminlerini barındırması yönüyle saç, cilt, kalp ve damar sağlığını korumaktadır. Ayı mantarı folik asit içermektedir. Folik asit ise kansızlık çekenlerin ihtiyacı olan bir mineraldir. Kan oranı düşük kişilerin ayı mantarını tüketmesi önerilmektedir. Yemeklere aroma ve lezzet vermek için kullanılmaktadır. Fosfor ve demir içeren ayı mantarı, gelişme çağındaki çocukları da olumlu yönde etkileyecektir. Birçok vitamin ve mineral içerdiğinden kas ve kemik gelişimini desteklemektedir. Ayı mantarının kilosunu 13 ila 25 lira arasında fiyatla satıyoruz" dedi.

