İTSO’dan üyelerine “Türk dış yatırım paneli”

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ev sahipliğinde, Almanya Kuzey RenVestfalya Eyâleti Ekonomik Kalkınma Ajansı ve Dünya Gazetesi iş birliğiyle “Türk Dış Yatırım Paneli” düzenlenecek.

Düsseldorf, Köln, Duisburg, Essen şehirlerinin de içinde bulunduğu Almanya'nın Kuzey RenVestfalya Eyâleti'nin Ekonomik Kalkınma Ajansı ile Dünya Gazetesi iş birliğiyle İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde “Türk Dış Yatırım Paneli” tertipleniyor. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, yatırım ve ticaret merkezi olan bölgenin sunacağı fırsatların aktarılacağı panele bütün işadamlarını davet etti.

Program ile ilgili bilgiler veren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöllü sanayicilerimizin ve işadamlarımızın kendilerini ve işletmelerini geliştirerek gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda daha etkili olmaları için gerçekleştirdiğimiz eğitim ve seminer programlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Dünya Gazetesi ve Almanya Kuzey RenVestfalya Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı işbirliğinde İnegöllü iş adamlarımıza yönelik olarak “Türk Dış Yatırım Paneli” düzenliyoruz. Kalkınma ajansı, yurt dışında şirketleşip işlerini Avrupa’ya taşımak isteyen Türk iş adamlarımıza bölgeyi tanıtarak ücretsiz danışmanlık ve bürokratik hizmetler sunuyor. Yurtiçi pazarında faaliyet gösteren ve yurtdışına açılmak isteyen ya da yurtdışında yeni pazarlara hitap etmek isteyen iş adamlarımıza büyük fayda sağlayabileceğine inanıyoruz. Bütün iş adamlarımızı ve sanayicilerimizi 6 Aralık 2019Cuma günü saat 10.00’da odamız konferans salonunda başlayacak olan panele davet ediyoruz” dedi.

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