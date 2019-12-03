Düğün cinayetinde karar çıktı Tutuklu sanığa 18 yıl hapis

Hem sağanak hem kar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düğün eğlencesinde Necmi Çelik’in ölümüyle sonuçlanan cinayetin davasında karar çıktı. Tutuklu sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Düğün eğlencesinde Necmi Çelik'in ölümüyle sonuçlanan cinayetin davasında tutuklu sanık son kez hakim karşısına çıktı. Düğünde havaya ateş açılması neticesi başına kurşun isabet eden Necmi Çelik'in (57) ölümüyle ilgili tutuklu bulunan Ramazan T'nin İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasında sona gelindi. Hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, düğünde birçok kişinin ateş ettiğini, kendisinin de silah kullandığını belirterek, maktulün kendi silahından çıkan mermi sonucu ölmediğini ileri sürdü. Sanığın savunmasını yapmasının ardından mahkeme heyeti sanığa adam öldürme suçundan 16 yıl 8 ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Toplam 18 yıl hapis cezası alan sanık cezaevine gönderildi.

BURSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.