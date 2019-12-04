Işık : “Engelleri hep birlikte aşacağımız”

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçedeki okullarda eğitim gören engelli çocukların gönlünü aldı.

Okulları tek tek ziyaret eden Başkan Işık, engelli öğrencilerle birlikte “Siz her zaman özelsiniz” yazılı pastalardaki mumları üfledi. Işık, hediyeler vererek çocukların gönüllerini aldı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Engelli çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin başta ailelerinin olmak üzere hepimizin desteğine ihtiyacı var. Ailelerimize destek olmak adına da her zaman yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Onların yaşayacakları zorlukları ortadan kaldırmak, hayatlarını idâme ettirebilmeleri için büyük önem taşımakta. Bizler de onlara kolay hayat şartları sağlamakla yükümlüyüz. Bunun yanında sosyal hayata uyum sağlamaları yönünde destek olmak da görevimiz. Belediye olarak hayata geçirdiğimiz projeler var. Engellilerimize yönelik kurslar, eğitimler, geziler ve benzeri birçok faaliyet gerçekleştirmekteyiz. Böylece onlara beceri kazanma imkânının yanında, sosyal hayatta bulunma imkanı da sunmuş oluyoruz. Zaman zaman da onlarla birlikte keyif alacakları faaliyetler gerçekleştirerek gönüllerini alıyoruz. Onların mutluluğuyla bizler de mutlu oluyoruz” dedi.

BURSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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