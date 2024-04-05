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        Bursa'da motosiklet, yayaya çarptı; 3 yaralı

        BURSA'damotosikletin çarptığı Bünyamin U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:28 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:30
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        Bursa'da motosiklet, yayaya çarptı; 3 yaralı
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        BURSA'damotosikletin çarptığı Bünyamin U. (15) ile araçtan düşen sürücü İsa K. (43) ve arkasındaki oğlu Muhammet K. (12) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İsa K.'nin kullandığı 16 KGD 91 plakalı motosiklet, yolun karşına geçmek isteyen Bünyamin U.'ya çarptı. Bünyamin U. ile devrilen motosikletten düşen İsa K. ve arkasındaki oğlu Muhammet K. yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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