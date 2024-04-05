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        Bursa'da çalıştırıldıkları iş yerine yapılan baskında 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 19 yabancı uyruklu hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:48 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:48
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        Bursa'da çalıştırıldıkları iş yerine yapılan baskında 19 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 19 yabancı uyruklu hakkında işlem başlatıldı.

        Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliksiz yabancı uyrukluların çalıştırıldığı adrese yapılan baskında 19 kişiyi yakaladı. Araştırmada bu kişilerin, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlendi.

        Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Düzensiz göçmenlere kalacak yer temin eden ve iş imkanı ayarlayan A.Ş. ve G.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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