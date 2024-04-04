Suriyeli kaçak çift, kimlik kontrolünde yakalandı

BURSA’da otobüste yapılan kimlik kontrolünde oturma izinleri sahte olduğu belirlenen Suriye uyruklu çift gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki rutin uygulama sırasında durdurdukları şehirler arası otobüste kimlik kontrolü yaptı. Mersin’den geldikleri öğrenilen Suriye uyruklu biri kadın 2 kişinin, kaçak yollarla İnegöl’de yaşadıkları ve oturma izinlerinin sahte olduğu belirlendi. Mersin’e giderek dini nikah ile evlenen ve kaçak olarak yaşadıkları İnegöl’e döndükleri tespit edilen Rami J. (30) ile Amal K. (17), gözaltına alınarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.