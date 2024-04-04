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        Suriyeli kaçak çift, kimlik kontrolünde yakalandı

        BURSA'da otobüste yapılan kimlik kontrolünde oturma izinleri sahte olduğu belirlenen Suriye uyruklu çift gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:45 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:50
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        Suriyeli kaçak çift, kimlik kontrolünde yakalandı
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        BURSA’da otobüste yapılan kimlik kontrolünde oturma izinleri sahte olduğu belirlenen Suriye uyruklu çift gözaltına alındı.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki rutin uygulama sırasında durdurdukları şehirler arası otobüste kimlik kontrolü yaptı. Mersin’den geldikleri öğrenilen Suriye uyruklu biri kadın 2 kişinin, kaçak yollarla İnegöl’de yaşadıkları ve oturma izinlerinin sahte olduğu belirlendi. Mersin’e giderek dini nikah ile evlenen ve kaçak olarak yaşadıkları İnegöl’e döndükleri tespit edilen Rami J. (30) ile Amal K. (17), gözaltına alınarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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