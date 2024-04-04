Göreve başlayan Gemlik Belediye Başkanı, makam odasının kapısını söktü

BURSA'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Gemlik Belediye Başkanı seçilen Şükrü Deviren'in göreve başladıktan sonraki ilk işi makam odasının kapısını kaldırmak oldu. Kapıyı kendi elleriyle söken Deviren, "Oda kapımızı sökeceğiz ve artık açık bir kapımız olacak. Vatandaş gelip, içeride ne oluyor, başkan içeride mi diye bakmayacak" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 51,41 oy oranıyla Gemlik Belediye Başkanı seçilen CHP'li Şükrü Deviren, mazbatasını alıp görevine başladı. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk ziyaretini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapan Deviren, kendisini tebrik etmek isteyenlerden de çiçek yerine, Halk Market'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere erzak paketi istedi. Şükrü Deviren'in ilk işi de makam odasının kapısını kaldırmak oldu. Göreve başlamadan önce verdiği sözleri yerine getirdiğine dikkat çeken Şükrü Deviren, "Herkesin Gemlik Belediye Başkanlığı dediği ama bizim Gemlik hizmetkarlığı dediğimiz bu yolculuğa başlarken şunu söyledik; 'Biz şeffaf, halkçı, hesap verebilir ve ilkeli bir belediyecilik anlayışıyla göreve başlayacağız.' İlk sözümüzü tuttuk, Milli Eğitim Müdürlüğü'müze uğradık. Yine çiçek istemedik, bu kutsal ayın ruhuna uygun olarak, vatandaşlarımıza erzak verilmesi konusunda destek istedik. Çünkü Halk Market'te rafların boşaldığını gördük. Bu anlamda çok kıymetli ve önemliydi. Bugün 3'üncü sözümüzü tutuyoruz. Oda kapımızı sökeceğiz ve artık açık bir kapımız olacak. Vatandaş gelip, içeride ne oluyor, başkan içeride mi diye bakmayacak. Buradaki arkadaşlarımızdan izin alıp, içeriye girebilecek ve sözümüzü tutmaya geldik" dedi.