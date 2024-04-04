Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ'da, 'selfie' çeken kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücüye ilk duruşmada tahliye

        ULUDAĞ'da, ehliyetine el koyulmasına rağmen arkadaşının zinciri takılı olmayan minibüsüyle aldığı Arap turistleri Sarıalan'a götürürken yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan'a (59) çarparak ölümüne neden olan Emin Ay (38), 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında "Yolun ortasında selfie çekiyordu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:58 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ'da, 'selfie' çeken kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücüye ilk duruşmada tahliye
        ABONE OL
        ABONE OL

        ULUDAĞ’da, ehliyetine el koyulmasına rağmen arkadaşının zinciri takılı olmayan minibüsüyle aldığı Arap turistleri Sarıalan'a götürürken yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan'a (59) çarparak ölümüne neden olan Emin Ay (38), ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında “Yolun ortasında selfie çekiyordu. Korna çalmama rağmen çekilmedi. Yolcularımı riske atmamak için ayağımı frenden çekince kendisine çarptım. Aracımın altında kalan yaralıyı kriko kullanarak çıkardık” dedi. Ay tahliye edilirken, duruşma da ertelendi.

        Kaza, 15 Şubat’ta Uludağ Sarıalan'da meydana geldi. Bursa'dan aldığı Arap turistleri Uludağ'a götüren Emin Ay yönetimindeki 16 BHD 176 plakalı minibüs, otomobilinden inerek yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan’a çarptı. Minibüsün altında sürüklenen Kaylan ağır yaralanırken, sürücü de kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altında 22 metre sürüklenen Kaylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekiplerinin kısa sürede yakaladığı sürücü Emin Ay’ın, daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Emin Ay, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        ‘KRİKO İLE ARACIN ALTINDAN ÇIKARDIM’

        Hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emin Ay’ın yargılanmasına Bursa 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Emin Ay, ilk duruşmasında, maktulun ailesine başsağlığı dileyip, acılarını en derin duygularıyla paylaştığını söyledi. Ehliyeti olmamasına rağmen iyi bir sürücü olduğunu söyleyen Ay, “Kaza anında zinciri olmayan aracımda kar lastikleri yeniydi. 9 yolcu ile giderken, Kaylan yolun ortasında selfie çekiyordu. Korna çalıp defalarca selektör yapmama rağmen çekilmedi. Yolcularımı riske atmamak için ayağımı frenden çekince kendisine çarptım. Aracımın altında kalan yaralıyı kriko kullanarak çıkardık. Suçlamayı kabul etmiyorum. Üzgünüm, tahliyemi istiyorum” dedi.

        Mahkeme sanığın tahliyesine karar verirken, duruşma ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini hastanede vahşice öldürdü!
        Annesini hastanede vahşice öldürdü!
        35 milyon kişi seyahat edecek
        35 milyon kişi seyahat edecek
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Phaselis'teki iki koya halk plajı izni ve ihalesi iptal
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Yeni Brexit kapıda mı?
        Yeni Brexit kapıda mı?
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor
        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?
        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?

        Benzer Haberler

        Bursa'da istinat duvarından düşen kadın yaralandı
        Bursa'da istinat duvarından düşen kadın yaralandı
        Manzara seyrederken istinat duvarından düşen kadın yaralandı
        Manzara seyrederken istinat duvarından düşen kadın yaralandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 64 zanlıdan 10'u tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 64 zanlıdan 10'u tutuklandı
        İnegölspor - Belediye Derincespor: 1-1
        İnegölspor - Belediye Derincespor: 1-1
        Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı mazbatasını aldı
        Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı mazbatasını aldı
        Bursa'da 3 ev ile 1 ahır yandı
        Bursa'da 3 ev ile 1 ahır yandı