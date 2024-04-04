Uludağ'da, 'selfie' çeken kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücüye ilk duruşmada tahliye

ULUDAĞ’da, ehliyetine el koyulmasına rağmen arkadaşının zinciri takılı olmayan minibüsüyle aldığı Arap turistleri Sarıalan'a götürürken yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan'a (59) çarparak ölümüne neden olan Emin Ay (38), ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında “Yolun ortasında selfie çekiyordu. Korna çalmama rağmen çekilmedi. Yolcularımı riske atmamak için ayağımı frenden çekince kendisine çarptım. Aracımın altında kalan yaralıyı kriko kullanarak çıkardık” dedi. Ay tahliye edilirken, duruşma da ertelendi.

Kaza, 15 Şubat’ta Uludağ Sarıalan'da meydana geldi. Bursa'dan aldığı Arap turistleri Uludağ'a götüren Emin Ay yönetimindeki 16 BHD 176 plakalı minibüs, otomobilinden inerek yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan’a çarptı. Minibüsün altında sürüklenen Kaylan ağır yaralanırken, sürücü de kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altında 22 metre sürüklenen Kaylan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekiplerinin kısa sürede yakaladığı sürücü Emin Ay’ın, daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Emin Ay, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘KRİKO İLE ARACIN ALTINDAN ÇIKARDIM’ Hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emin Ay’ın yargılanmasına Bursa 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Emin Ay, ilk duruşmasında, maktulun ailesine başsağlığı dileyip, acılarını en derin duygularıyla paylaştığını söyledi. Ehliyeti olmamasına rağmen iyi bir sürücü olduğunu söyleyen Ay, “Kaza anında zinciri olmayan aracımda kar lastikleri yeniydi. 9 yolcu ile giderken, Kaylan yolun ortasında selfie çekiyordu. Korna çalıp defalarca selektör yapmama rağmen çekilmedi. Yolcularımı riske atmamak için ayağımı frenden çekince kendisine çarptım. Aracımın altında kalan yaralıyı kriko kullanarak çıkardık. Suçlamayı kabul etmiyorum. Üzgünüm, tahliyemi istiyorum” dedi.