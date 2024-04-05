Ev sahibini öldüren kiracının '1400 lira kirayı 6 bin liraya çıkarttı' savunması

BURSA'daev sahibi Ümit Er'i (57) tasarlayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Metin Aydın (31), ilk duruşmada, maktulün 1400 lira olan kirasını 6 bin liraya çıkarttığını söyleyip, "Kendilerinden yüzde 25 zam yapmasını istedim. Kabul etmeyip, kardeşi ile tehditler yağdırarak, evden çıkmamı istedi. Onu öldürmek benim kaderimmiş" dedi.

Olay, 3 Ekim 2023'te Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile kahvehanede oturan Ümit Er'e, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti. Göğsünden vurulan Er kanlar içinde kalırken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelinin Er'in kiracısı Metin Aydın olduğunu belirledi. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Kahvehanede oturan Ümit Er'e tel örgülerin arkasından ateş eden Aydın, işlemleri sonrası tutuklandı.

'BEN DE SİNİRLENİP, ONU ÖLDÜRDÜM' Metin Aydın hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Aydın, Ümit Er'in 1400 lira olan kirasını 6 bin liraya çıkarttığını söyleyip, "Maddi durumum iyi değildi. Kızım okuyordu, geçim sıkıntısı çekiyordum. Kendilerinden yüzde 25 zam yapmasını istedim. Kabul etmeyip, kardeşi ile tehditler yağdırarak, evden çıkmamı istedi. Bana sürekli psikolojik baskı uyguluyorlardı. Olay günü kahvaltı yapmak için kahveye gittim. Ümit Er ile karşılaşınca tartıştık. Ben de sinirlenip, onu öldürdüm. Onu öldürmek benim kaderimmiş. Allah'tan af, sizden merhamet istiyorum" dedi.