Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

BURSA'da otomobil ile yan yoldan kavşağa giren hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, İstanbul Yolu Caddesi Ovaakça mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Tolga Serdar yönetimindeki 16 U 3658 plakalı otomobil, kavşakta yan yoldan Bursa yönüne dönmek isteyen Cüneyt Seçen yönetimindeki 16 BDL 524 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.