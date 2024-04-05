Bursa'da kargo firması çalışanları ile müşteri arasında 'kargo alma' kavgasında 1 yaralı; olay kamerada

BURSA'da, kargo firması çalışanları ile müşteri ve yakınları arasında 'kargo alma' meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 9 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi, Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Kargo firması çalışanları ile müşteri arasında 'kargo alma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan müşteri, yakınlarını çağırarak tekrar kargo firmasına geldi. Bunun üzerine iş yeri çalışanları ile müşteriler arasında kavga çıktı. Kavgada çalışanlardan Ş.K. bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, 9 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yaralanan Ş.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.