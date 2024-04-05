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        Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı

        Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:08 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:08
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        Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı
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        Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı.

        BGC'den yapılan açıklamaya göre, adaylar tarafından başvurusu gerçekleştirilen 114 eser, 5 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Jüri, 2023 yılında yayınlanan eserler arasından 12 başarı, 8 mansiyon ödülü kazanan adayları belirledi.

        "Genel Fotoğraf" kategorisinde başarı ödülünü "Mucize" adlı fotoğrafıyla Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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