Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı

BGC'den yapılan açıklamaya göre, adaylar tarafından başvurusu gerçekleştirilen 114 eser, 5 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Jüri, 2023 yılında yayınlanan eserler arasından 12 başarı, 8 mansiyon ödülü kazanan adayları belirledi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak organize edilen "BGC Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı.

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