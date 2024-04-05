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        Bursa'da yakalanan 19 kaçak göçmeni çalıştıran 2 şüpheliye gözaltı

        BURSA'da, kaçak yabancı işçi çalıştırdığı tespit edilen iş yerine operasyonda, Suriye ve Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:10
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        Bursa'da yakalanan 19 kaçak göçmeni çalıştıran 2 şüpheliye gözaltı
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        BURSA'da, kaçak yabancı işçi çalıştırdığı tespit edilen iş yerine operasyonda, Suriye ve Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerin Bursa'da barındırıldığını belirledi. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, göçmenlerin izinsiz olarak çalıştırıldığı iş yerini tespit edip operasyon düzenledi. Kaçak göçmenlere iş yerinde kalacak yer temin eden A.Ş. ile G.K. de gözaltına alındı. Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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