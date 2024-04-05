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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin mart ayı ihracatı 3 milyar 356 milyon dolar oldu

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), geçen ay yurt dışına 3 milyar 356 milyon dolarlık ürün sattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:47
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        Uludağ İhracatçı Birliklerinin mart ayı ihracatı 3 milyar 356 milyon dolar oldu
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        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), geçen ay yurt dışına 3 milyar 356 milyon dolarlık ürün sattı.

        UİB'den yapılan açıklamaya göre, Mart 2024'te yurt dışına 3 milyar 356 milyon 270 bin dolarlık ürün gönderen birliklerin Ocak-Mart 2024 ihracatı ise 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 5,39 artarak 9 milyar 495 milyon 189 bin dolar oldu.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin mart ayındaki dış satımı, 2 milyar 772 milyon 551 bin dolar olarak kayıtlara geçti. OİB'in ocak-mart dönemi ihracatı da geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 5,74 artışla 7 milyar 870 milyon 7 bin dolara ulaştı.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, martta 127 milyon 273 bin dolarlık, ocak-mart dönemde ise 336 milyon 356 bin dolarlık ihracat yaptı.

        Martta 88 milyon 751 bin dolarlık ihracata imza atan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin yılın ilk çeyreğindeki dış satımı ise 238 milyon 956 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin geçen ayki dış satımı Mart 2023'e göre yüzde 47 artışla 26 milyon 305 bin dolar olurken, ocak-mart dönemi dış satımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,45 artarak 68 milyon 305 bin dolara çıktı.

        Mart ayında 12 milyon 120 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ilk 3 aylık dış satımı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,58 artarak 43 milyon 951 bin dolara ulaştı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak küresel ekonomideki gelişmeler ile pazarlardaki riskleri ve talepleri yakından takip ediyoruz. İhracattaki yükselişimizi sürdürmek, ülke ekonomimize katkımızı sürdürmek için aralıksız çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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