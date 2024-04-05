Bursa'da mazbatasını alan muhtar, hasarlı muhtarlık binası ile karşılaştı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mazbatasını aldıktan sonra muhtarlık binasına giden muhtar Yıldız Cabir, bina duvarlarının bir kısmının yıkıldığını, içeride ise hasar oluştuğunu fark etti. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı seçilen Yıldız Cabir, mazbatasını aldıktan sonra muhtarlık binasına gitti. Muhtarlığa giren Cabir, bina duvarlarının yıkılmış olduğunu, içeride ise hasar oluştuğunu gördü. Bunun üzerine Muhtar Cabir, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın hırsızlık olup olmadığı araştırılıyor.