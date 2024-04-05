Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey mazbatasını aldı

        CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:40 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, mazbatasını aldı.

        Bozbey'e mazbatası, Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle İl Seçim Kurulu Başkanı Dursun Tahmaz tarafından verildi.

        Mustafa Bozbey, burada yaptığı konuşmada, bu mutlu günde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

        Bugün Bursa için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesinin 8. başkanı olarak mazbatasını onurla aldığını söyledi.

        Bozbey, yaklaşık 3,5 milyon Bursalıya hizmet etmek için kolları sıvadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Bu başarının kahramanı tüm Bursalılardır. Daha çok işimiz var. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Bursa'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizinle birlikte bu kenti çok daha ileriye taşıyacağız. Bugünden itibaren tertemiz bir sayfa açıyoruz. Yepyeni bir yönetim anlayışıyla kentimizi güzel günlere taşıyacağız. Artık geçmişi geride bıraktık. Kırgınlıkları, dargınlıkları unutup yepyeni günlere kucak açıyoruz. Allah mahcup etmesin. Umudumuz çok. Çalışma isteğimiz çok. Güçlüyüz, inançlıyız. Biz bu kent için çok şeyler yapacağız. Yıllardır hayal ettikleriniz artık gerçek olacak. Oy veren vermeyen, herkesin büyük bir gururla, huzurla, mutlulukla yaşayacağı bir Bursa için size söz veriyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri her zaman yol göstericimiz olacak. Haktan yana, halktan yana adil bir yönetim anlayışını Bursa'ya getireceğiz. Yükümüz ağır ancak bu yükü sizinle sırtlayacağız."

        Kendisine tebrik çiçeği gönderilmemesini, bunun yerine Bursaspor'a bağış yapılmasını isteyen Bozbey, Ramazan Bayramı boyunca Bursa'da toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

        CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da Bozbey'i tebrik ederek, vatandaşlara hitap etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        Faydaları saymakla bitmiyor: 1 sapı sadece 5 kalori!
        Faydaları saymakla bitmiyor: 1 sapı sadece 5 kalori!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Bayram trafiği başladı!
        Bayram trafiği başladı!
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        "O kadın ben değilim"
        "O kadın ben değilim"
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası

        Benzer Haberler

        Çaldığı motosikletle polisin 'dur' ihtarına uymayan Suriyeli çocuk, takiple...
        Çaldığı motosikletle polisin 'dur' ihtarına uymayan Suriyeli çocuk, takiple...
        Bursa'da motosiklet, yayaya çarptı; 3 yaralı
        Bursa'da motosiklet, yayaya çarptı; 3 yaralı
        Bursa'da yakalanan 19 kaçak göçmeni çalıştıran 2 şüpheliye gözaltı
        Bursa'da yakalanan 19 kaçak göçmeni çalıştıran 2 şüpheliye gözaltı
        Uludağ İhracatçı Birliklerinin mart ayı ihracatı 3 milyar 356 milyon dolar...
        Uludağ İhracatçı Birliklerinin mart ayı ihracatı 3 milyar 356 milyon dolar...
        Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı
        Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Başarı Ödülleri Yarışması" sonuçlandı
        Kadim Mekanlar Akademisinin ikinci durağı Yıldırım Bayezid Külliyesi oldu
        Kadim Mekanlar Akademisinin ikinci durağı Yıldırım Bayezid Külliyesi oldu