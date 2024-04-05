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        Çaldığı motosikletle polisin 'dur' ihtarına uymayan Suriyeli çocuk, takiple yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, takiple yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 19:04 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:10
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        Çaldığı motosikletle polisin 'dur' ihtarına uymayan Suriyeli çocuk, takiple yakalandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, takiple yakalandı. Polis merkezine götürülen Suriye uyruklu Muhammed K.'nın (15), motosikleti çaldığı ve 32 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu belirlendi. 

        Olay, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde meydana geldi. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsünü şüphe üzerine durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, takip sonucu yakalandı. Suriye uyruklu sürücü Muhammed K. polis merkezine götürülürken, yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. 32 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenilen şüphelinin, polisteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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