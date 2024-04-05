Çaldığı motosikletle polisin 'dur' ihtarına uymayan Suriyeli çocuk, takiple yakalandı

Olay, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi’nde meydana geldi. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsünü şüphe üzerine durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, takip sonucu yakalandı. Suriye uyruklu sürücü Muhammed K. polis merkezine götürülürken, yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. 32 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenilen şüphelinin, polisteki işlemleri sürüyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, takiple yakalandı. Polis merkezine götürülen Suriye uyruklu Muhammed K.'nın (15), motosikleti çaldığı ve 32 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu belirlendi.

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