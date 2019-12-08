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Bursaspor - Giresunspor: 2-3

DHA

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER. Onur Özütoprak (xx), Cemal Bingül (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)
BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xx) Abdullahi Shehu (x), Mamadou Diarra (x), Anıl Karaer (x), Iasmin Latovlevici (x) (Dk. 46 Yevhen Seleznov xx), Selçuk Şahin (x) (Dk. 70 Emirhan Aydoğan xx), Burak Altıparmak (xx), Burak Kapacak (xx), Özer Hurmacı (x), Onur Atasayar (xx), Kubilay Kanatsızkuş (x) (Dk. 73 Ali Akman xx)
GİRESUNSPOR: Adriano Fachini (xx) Mehmet Taş (x), Ahmet Kesim (xx), Numan Çürüksu (xx), Muhammed Bayır (xx), Bekir Yılmaz (xx) (Dk. 77 Alperen Aydın x), Foguinho (xx), Guy Lucien Michel Landel (xxx), Ahmet İlhan Özek (xx), Yonathan Del Valle (xx) (Dk. 76 Alpay Koçaklı x), Raul Andrei Rusescu (xxx) (Dk. 83 Özgür Can Özcan)
GOLLER: Dk. 80 Ali Akman, Dk. 86 Yevhen Seleznov (Bursaspor) Dk. 7 Dk. 34 (P) Dk. 51 Raul Andrei Rusescu (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Selçuk Şahin (Bursaspor)TFF 1´inci Lig´in 14´üncü haftasında Bursaspor, sahasında Giresunspor´a 3-2 mağlup oldu. Giresunspor´un deneyimli santrforu Raul Rusescu attığı 3 golle takımına galibiyeti getirdi. Bursaspor ise 80´inci dakika Ali Akman ve 86´ncı dakikada Yevhen Seleznov ile gol bulmasına karşın bu sezon evindeki ilk yenilgisini alarak 23 puanda kaldı. Giresunspor ise deplasmandaki ilk galibiyetini alarak puanını 19´a çıkardı.7´nci dakikada Giresunspor golü buldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Ahmet Kesim´in kafa vuruşu sonrası kaleci Çağlar´ın müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
14´üncü dakikada Burak Altıparmak´ın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Burak Kapacak, rakiplerini geçerek ortasını yaptı, Özer Hurmacı topu kafayla Kubilay Kanatsızkuş´a aşırırken genç santrforun kafa vuruşunda top kaleci Adriano´da geldi.
28´inci dakikada Giresunspor bir kez daha gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topla buluşan Raul Rusescu, bir anda kaleci Çağlar ile karşı karşıya kaldı. Rusescu´nun vuruşunda kaleci Çağlar topa son andaki müdahalesiyle ikinci golü önledi.
32´nci dakikada kullanılan korner vuruşu sonrasında gelişen atakta Özer Hurmacı´nın sağ kanattan yaptığı ortada Mamadou Diarra ceza sahası içerisinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
34´üncü dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Raul Rusescu, ceza sahası içerisinde Abdullahi Shehu´nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken, topun başında geçen Rusescu meşin yuvarlağı ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2
45´inci dakikada Burak Altıparmak´ın sağ kanattan yaptığı ortada Kubilay Kanatsızkuş, müsait pozisyonda iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Adriano, sağına gelen topa uzanarak çelmeyi başardı.
50´nci dakikada sağ kanattan Selçuk Şahin´ın pasında topa hareketlenen Burak Altıparmak bekletmeden vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.
51´inci dakikada Giresunspor farkı 3´e çıkardı. Onur Atasayar´ın geri pasında hızlı davranarak araya giren Raul Rusescu, kaleci Çağlar ile karşı karşıya kalırken düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.
54´üncü dakikada Giresunspor bir kez daha gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Yonathan Del Valle, rakibinden sıyrılmasının ardından vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yan direkten geri döndü.
80´inci dakikada Bursaspor farkı 2´ye indirdi. Onur Atasayar´ın ceza sahası içerisinde pasını Ali Akman´a aktardı, altıpas çizgisinin gerisinde topla buluşan genç oyuncu, uzak kale direğinin yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.
86´ncı dakikada Bursaspor farkı bire indirdi. Emirhan Aydoğan´ın sol kanattan yaptığı yerden orta defanstan sekerken, kale ağzında tamamlayan Yevhen Seleznov, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak takımını umutlandırdı: 2-3.
Maçın son anlarında Bursaspor baskılı oynasa da beraberlik golünü bulamadı ve karşılaşma konuk ekibin 3-2´lik üstünlüğü ile sona erdi.

BURSA

08 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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