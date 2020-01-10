Rion Brown, TOFAŞ'ta

- TOFAŞ Basketbol Takımı, son olarak Euroleague ekibi Panathinaikos'ta forma giyen Amerikalı guard Rion Brown´u kadrosuna kattı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, kadrosuna takviye gerçekleştirdi. Mavi yeşilliler, THY Euroleague ekibi Panathinaikos'tan Amerikalı guard Rion Brown ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Son 2 yılını Yunanistan´da geçiren Brown, 2018-2019 sezonunda Promitheas Patras formasıyla Yunanistan Ligi´nde çıktığı 35 maçta 10.8 sayı 3 ribaund 2.3 asist; FIBA Şampiyonlar Ligi´nde ise 14 maçta 15.3 sayı 4.8 ribaund 1.9 asist ortalamalarını tutturdu. Rion Brown; 2019-2020 sezonunda ise Panathinaikos formasıyla Yunanistan Ligi´nde 8 maçta 6.3 sayı 1.8 ribaund 2.3 asist ortalamalarıyla oynarken, Euroleague´de ise bu sezon 5 maçta süre aldı.
ABD´li oyuncu TOFAŞ Basketbol Takımı´nda 15 numaralı formayı giyecek.
BURSA
10 Ocak 2020 Cuma
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