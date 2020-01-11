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Sabahattin Ali’nin eseri Yeşim’de ses buldu

İHA

Sabahattin Ali’nin eseri Yeşim’de ses buldu

Sabahattin Ali’nin ilk kez 1943 yılında basılan Kürk Mantolu Madonna kitabından sahneye uyarlanan oyunu sahneleyen tiyatrocular, Bursa’daki gösterim öncesi Yeşim’i ziyaret ederek özel söyleşiye katıldı.
10 Ocak 2019 Cuma akşamı Merinos AKKM'deki özel gösterim öncesi Yeşim’i ziyaret eden Kürk Mantolu Madonna tiyatro oyunu oyuncuları söyleşiye katıldı. Yeşim Mavi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur yaptı. Söyleşinin başında oyundaki Maria Puder karakterini canlandıran ve oyunun yapımcısı da olan Tuba Ünsal ile oyunu uyarlayan, yöneten ve Raif Bey karakterindeki Engin Alkan olmak üzere tüm oyuncular oynadıkları karakterler hakkında bilgi verdi. Keyifli ve bol kahkahalı bir ortamda gerçekleşen söyleşide oyunun bugüne kadar neden tiyatro oyununa uyarlanamadığı ve oyunu tiyatroya uyarlama fikrinin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bilgi veren Engin Alkan, “Kitabın aslında serüveni çok ilginç. Yazarın para kazanmak için gazeteye yazdığı yazıların daha sonra birleştirilerek roman haline getirilmesi ile ortaya çıkmış enteresan bir kitap. 1940’lı yıllarda yazılmış olmasına rağmen zaman içinde en çok satan kitap olmuş. Romanın hala güncelliğini koruyor olması nedeniyle bütün kuşakların elinde olan bir kitap olma özelliği taşıyor” diye konuştu.
Romanı tiyatroya uyarlama süreci ve ekibin nasıl bir araya geldiği ile ilgili de katılımcıları bilgilenen Alkan şöyle devam etti: “Roman çok iç seslerden oluşur ve olay örgüsü ve diyalogu azdır. Durumlar üzerine karakterlerin düşünceleri uzun uzun anlatılır. Senaryolaştırmaya ve oyun metni haline getirmeye pek de müsait olmayan bir roman bu. Benim kitapla tanışmam çok eskidir. Hep aklımda olan ancak bunca iç sesi ve tavsiri sahne üzerine nasıl taşıyacağımın formülünü bulamadığım için çekindiğim bir romandı. Çünkü tiyatro bir aksiyon eylem sanatıdır. Edebiyattan çok, sahne üzerindeki eyleme ihtiyaç duyar. Bu romanın eyleminin az oluşu insanları uzaklaştırmış. Ancak zamanla gelişen tiyatro teknikleri ve tiyatroya katılan yeni biçimlerle yeni formüller bulduk. Mesela iç sesleri aksiyon haline getirdik. Böylece yazarın dehasından ve romanın edebî lezzetinden taviz vermeden disiplinler arası bir formül üzerinde ilerledik ve başardık" dedi.
Ekibin genç oyuncuları da projeye nasıl dahil olduklarını ve oynamaktan en keyif aldıkları sahneleri paylaştı. Jade Tekstil Genel Müdürü Selim Şankaya da, başta Tuba Ünsal ve Engin Alkan olmak üzere oyunun ortaya çıkmasında emeği olan tüm ekibe teşekkür etti. Tuba Ünsal’ın geçtiğimiz aylardaki “Bizim Eşit Dünyamız” projelerinin tanıtımına da katılarak kendilerine güç verdiğini hatırlatan Şankaya, Yeşim olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerini son derece önceliklendirdiklerini ve bundan sonra da topluma katkısı olan çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BURSA

11 Ocak 2020 Cumartesi

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