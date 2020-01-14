Silahlı soyguncu yüz tarama sistemi ile 24 saat geçmeden yakalandı

Bursa'da silahla tekel bayiini soyan şüpheli, yüzlerce güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından yüz tarama sistemi ile bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yakından takip ettiği soygunun şüphelisi, 24 saatten az sürede, yüzlerce güvenlik kamerası incelenerek tespit edildi. Şüphelinin gittiği güzergahlardaki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği 25 yaşındaki G.H.'yi evine gireceği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 23.00 sıralarında Çırpan Mahallesinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market çalışanı kasada oturduğu sırada, kapıdan eli silahlı ve yüzünü atkıyla kapatan bir kişi girdi. Kasada oturan market çalışanı M.A.A.'ya silah doğrultarak kasadaki paraları istedi. Çalışanın verdiği paraları alan şüpheli hızla uzaklaştı. Market çalışanı şüphelinin tekrar geri geleceğinden şüphelenerek marketin kepenklerini kapattı.

Şoka giren market çalışanı sakinleştikten sonra polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler güvenlik kameralarını incelerken, olay yeri inceleme ekipleri ise kriminal çalışma başlattı. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da bizzat başında olduğu çalışmalarda, şüphelinin kaçtığı istikametteki sokak ve caddelerde bulunan güvenlik kameraları incelendi. Her bir güvenlik kamerasından alından anlık görüntüler yüz tarama sistemi ve arşiv sistemi ile taranarak, kaçan şüphelinin 25 yaşındaki G.H. olduğu tespit edildi. Şüphelinin Osmangazi ilçesindeki market soygunun ardından Merinos kavşağından taksiye binerek Yıldırım ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, Yıldırım ilçesinde cadde ve sokaklarda arama başlattı. Şüphelinin evine doğru gittiğini tespit eden ekipler, evine yüz metre kala şüpheli G.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çaldığı 3 bin lira ile yakalanan şüpheli G.H. İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadesi alınan şüphelinin, ailevî meseleleri olduğunu ve hiç parası kalmadığı için soygunu yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edileceği sırada çekim yapan basın mensuplarına, "Zor durumdaydım, ondan yaptım, ama pişmanım" dedi.

BURSA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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