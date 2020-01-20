Dağ ilçeleri beyaza büründü

Bursa'nın dağ ilçeleri beyazlara büründü. Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı.

Bursa'nın dağ ilçelerinden olan Büyükorhan ve Harmancık, sabaha karşı etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza büründü. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre her iki ilçede hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 1 derece ölçülürken, hafif kar yağışının gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.

BURSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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