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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 20:29 Güncelleme: 07.04.2024 - 20:29
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Kerem Baki, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün

        TOFAŞ: Özgür Cengiz 1, Winston 8, Tevfik Akdamar 3, Homesley 11, Batın Tuna, Tolga Geçim 10, Denmon, Ege Demir 7, O'Brien 7, Wiley 22, Mustafa Kurtuldum 4

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 21, Perez 13, Franke 17, Leon Apaydın 6, Thomas 9, Yesukan Onar 12, Umut Bilen 2, Ata Kahraman 3, Murat Erensoy 1, Bruinsma 10

        1. Periyot: 21-27

        Devre: 40-56

        3. Periyot: 57-73

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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