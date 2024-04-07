Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Kerem Baki, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün
TOFAŞ: Özgür Cengiz 1, Winston 8, Tevfik Akdamar 3, Homesley 11, Batın Tuna, Tolga Geçim 10, Denmon, Ege Demir 7, O'Brien 7, Wiley 22, Mustafa Kurtuldum 4
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 21, Perez 13, Franke 17, Leon Apaydın 6, Thomas 9, Yesukan Onar 12, Umut Bilen 2, Ata Kahraman 3, Murat Erensoy 1, Bruinsma 10
1. Periyot: 21-27
Devre: 40-56
3. Periyot: 57-73
BURSA
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