"Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı Aracın karşıdan gelen araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde iddiaya göre "Beni seviyor musun?" sorusuna hayır cevabını alınca sevgilisinin kullandığı aracın direksiyonunu kıran kadın, aracın karşıdan gelen araçla çarpışması sonucu ağır yaralandı, sevgilisi ise hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde M.T. idaresindeki 34 VLG 14 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki 16 H 1579 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.T. hafif, yanında oturan G.A. adlı kadın ise ağır yaralandı. Yaralılardan G.A, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinden Bursa'ya sevk edildi.

G.A.'nın direksiyon başındaki sevgilisi olduğu iddia edilen M.T'ye "Beni seviyor musun?" diye sorduğu, "Hayır" karşılığını alınca sinirlenerek direksiyona müdahale edip kırdığı iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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