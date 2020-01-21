Korkunç cinayetin zanlısı yakalandı Samsun'da 2017 yılında akrabası tarafından diri diri yakılan ve kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının cinayet zanlısı Bursa'da gözaltına alındı Akrabasını diri diri yakarak öldürdüğünü kabul etmedi

Samsun'da 2017 yılında diri diri yakılan ve tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının cinayet zanlısı akrabası Bursa'da şüphe üzerine durdurulan araçta gözaltına alındı.

Olay, 2017 yılında Samsun'un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yangın çıkan 79 yaşındaki Şaver Cindi ağır yaralı olarak Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören yaşlı kadın, polise verdiği ifadede, eşinin cuma namazına gittiğinde Fikret Cindi'nin (52) eve geldiğini ve para istediğini, olmadığını söyleyince kendisini darp ederek, üzerine ve etrafına benzin döküp ateşleyerek kaçtığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı.



3 yıl sonra Bursa'da yakalandı

Çekirge Çekirge Polis Karakolu'na bağlı ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurdu. İstanbul'dan Bursa'ya geldiği tespit edilen aracın sürücüsünde kimlik çıkmayınca iyice şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli kimlik tespiti için karakola götürüldü. Burada yapılan araştırmalarda şüphelinin 6 suçtan aranması olduğu belirlenen Fikret Cindi olduğu ortaya çıktı. Cindi, gözaltına alındı.



Cinayeti kabul etmedi

Öte yandan karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheli Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gazetecilerin, "benzin dökerek diri diri öldürdüğünüz doğru mu?" şeklindeki sorusuna şüpheli, "Ben yapmadım. Yapsam ben gelmem. Üzerime iftira atılıyor. Düşmanı başka yerde arasın. İddiaları kabul etmiyorum. Yapmadım diyorum" dedi.

BURSA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:47

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