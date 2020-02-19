Sağlık Müdürlüğü'nden Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi açıklaması

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi ikmal inşaat ve ihale süreci ile ilgili açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi’nde 4 bin 548 ada 32 parselde kayıtlı 97 bin 278 metrekare taşınmaz üzerinde 25 bin 657 metrekare oturum alanı ve 260 bin 758 metrekare kapalı alanlı olarak yapımına başlandı. Yapım ihalesi, Bakanlığımız Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 09 Mayıs 2016 tarihinde yapıldı ve 24 Şubat 2017 tarihinde yer teslimi oluşturularak inşaatına başlandı. İnşaatın fiziki gerçekleşmesi yüzde 38 seviyesindeyken, 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32’inci maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 4'üncü maddesine istinaden yüklenici tarafından sözleşmenin tasfiyesi için başvuru yapılmıştır. Bakanlığımızca yüklenicinin tasfiye talebi uygun görülerek, yapım işinin tasfiyesine karar verilmiştir. Bakanlığımız Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen tasfiye komisyonu, 26 Kasım 2019 tarihi itibariyle incelemelerini tamamlayarak, yarım kalan imalatların tamamlanması için yüklenici firmaya 30 Ocak 2020 tarihine kadar süre vermiştir. Yüklenici tarafından tasfiye komisyonunun tamamlanmasını istediği imalatlar 30 Ocak 2020 tarihi itibariyle tamamlanıp, işin kesin hesap çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Şehir Hastanesi’nin hizmete başlamasıyla ikinci basamak özellikli sağlık hizmet planlamaları doğrultusunda Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi projesinde ihtiyaç duyulan revizyonlar ikmal inşaatı yapım ihalesine dahil edildiği belirtilen açıklamada, "2020 yılı yatırım programında yer alan ve ödeneği ayrılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi ikmal inşaatı proje revizyon çalışmaları ve ikmal inşaatı yapım ihale dosyası, Bakanlığımız Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. Proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ikmal inşaatı yapım ihalesi yine Bakanlığımız Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından en kısa süre içerisinde yapılacaktır” açıklamasına yer verildi.

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