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Mete Yarar: "İdlib yalnızca İdlib değil" "Esad'la yarın sabah konuşmaya karar verilse Esad’ın ömrü ...

İHA

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, dünyada şu anda 42 farklı yerde çatışma olduğunu belirterek, "Bu rakam Dünya Savaşları'ndan daha yüksek bir rakam. 2030 ile 2040 yılları arasında dünya haritasının hiç bir anlamı kalmayacak. 10 yıl sonra dünyada şu anda bildiğimiz devletlerin bir çoğunu görmeyeceğiz. Dünyanın gelişmiş 8 devletinin sıralaması tamamen değişecek" dedi.

Mete Yarar: "İdlib yalnızca İdlib değil" "Esad'la yarın sabah konuşmaya karar verilse Esad’ın ömrü bir haftayı bulmaz" "2030'da ilk 5'te gördüğünüz devletlerin bir çoğu olmayabilir" "Biz dünyanın hiç bir yerinde geri çekilmedik" Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Güvenlik Politikaları ve Ortadoğu Programı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, dünyada şu anda 42 farklı yerde çatışma olduğunu belirterek, "Bu rakam Dünya Savaşları'ndan daha yüksek bir rakam. 2030 ile 2040 yılları arasında dünya haritasının hiç bir anlamı kalmayacak. 10 yıl sonra dünyada şu anda bildiğimiz devletlerin bir çoğunu görmeyeceğiz. Dünyanın gelişmiş 8 devletinin sıralaması tamamen değişecek" dedi.
Türk Ordusu'nun dünyanın hiç bir yerinde geri çekilmediğini hatırlatan Yarar, "Esadla yarın sabah konuşmaya karar verilse Esad’ın ömrü bir haftayı bulmaz" değerlendirmesinde bulundu.
Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen, moderatörlüğü akademisyen tarihçi Doç. Dr. Vehbi Baysan tarafından yapılan, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’ın konuk olduğu ‘Türkiye Güvenlik Politikaları ve Ortadoğu’ programında İdlib’de devam eden operasyonlar hakkında konuşuldu.
Gündemin nabzını tutan etkinliklerle ilçe sakinlerinin sosyal yaşamına renk getiren Yıldırım Belediyesi 20192020 Kültür Sanat Sezonu’nda birbirinden önemli konukları ağırlamayı sürdürüyor. Barış Manço Kültür Merkezi’nde alanında önemli konukların katılımıyla gerçekleştirilen ‘Türkiye Güvenlik Politikaları ve Ortadoğu programında, Türkiyenin güvenlik politikaları, Libya’daki gelişmeler, Suriye ve Ortadoğu’da yaşanan kritik gelişmeler askeri ve siyasi yönleri ile ele alındı. Doç. Dr. Vehbi Baysan’ın moderatörlüğünde düzenlenen programda, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, İdlib’de yaşanan süreci, ülke olarak yapılması gerekenleri derin analizlerle ortaya koyarak Yıldırımlılarla paylaştı.
‘Gelişmiş devletler sıralaması değişecek"’
Dünya’da tarihin yeniden yazıldığı bir dönemin yaşandığını belirten Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, “Dünya’da şuan 42 farklı yerde çatışma var. Bu rakam 1. Ve 2. Dünya Savaşından daha yüksek bir rakam. Dünya’daki mülteci sayısı, silahlanma, çatışma sayısı, göç edenler, açlık çekenler ve sivillerin hayatlarını kaybetme sayısını toplarsak 2. Dünya Savaşı rakamını çoktan geçtik. Ama hiç kimse bayrak göstermiyor. Herkes savaşıyor ama bayrak göstermiyor. 2030 ile 2040 yılları arasında dünya haritasının hiçbir anlamı kalmayacak. Dünyadaki bütün hakların yeniden dağıldığı bir yerdeyiz. 10 yıl sonra dünyada şuan da bildiğiniz devletlerin birçoğunu görmeyeceğiz. Sıralamanın değiştiğini de göreceğiz. Bugün dünyanın o gelişmiş 8 devleti dediğimiz devletin sıralamasının tamamen değiştiğini göreceğiz. İlk 5’te gördüğünüz devletlerin birçoğu olmayabilir. Muhtemelen 2030’lara geldiğimizde Avrupa Birliği denilen bir birlik kalmamış olacak. Böyle bir denklemde biz aslında Libya’yı, İdlib’i konuşuyoruz” dedi.
“1980'deki komplo teorileri bugünün gerçeği oldu”
Suriye konusunu araştırırken görmedikleri, atladıkları, bulamadıkları bir nokta olduğunu dile getiren Mete Yarar, “Burası nedir? Bunu enerji olarak tam açıklayamıyoruz. Bu iş nedir diye oturduk yaklaşık 1 buçuk seneden beri çalışıyoruz. 1 buçuk senenin sonunda da bir kitap yazdık. Ama bu süre içerisinde binlerce evrak okuduk. Binlerce evrağı okurken karşılaştığımız şeylerin hiçbirini bugün için bir komplo teorisinden çok gerçeğin ta kendisi olduğunun farkına vardık. Yani 1980’li yıllarda hazırlanmış olan tüm projeler o gün için bir komplo teorisiydi ama bugün içinde gerçeğin kendisi. O gün söylenenlerin nerdeyse tamamının yapıldığını söylesem yalan olmaz” diye konuştu.
‘Biz dünyanın hiç bir yerinde geri çekilmedik’
İdlib’in, Sakarya Meydan Muharebesi’nden beri, geri çekilmeyi durdurduğumuz andan beri hiç geri adım atmadığımız bir nokta olduğunu ifade eden Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar, “İdlib şuan da o kadar kritik. Biz Kurtuluş Savaşı’ndaki Sakarya’dan beri hiç geri çekilmedik. Dünya’nın hiçbir yerinde geri çekilmedik. Ordumuz gittiği her yerde muzaffer olarak geri döndü. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Harekatı’ndan bile daha fazla zırhlı birlik gönderdiği, Kıbrıs Harekatı’ndan daha fazla profesyonel ordunun bulunduğu bir yerdeyiz şuan. O kadar önemli bir nokta. İdlib İdlib olmaktan çıktı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız İdlible ilgili bir soru sorduklarında aynen şu tabiri kullandı; ‘Artık bir savaş diyebiliriz’ dedi” şeklinde konuştu.
"İdlib yalnızca İdlib değil"
Esadla yarın sabah konuşmaya karar verilse Esad’ın ömrünün bir haftayı bulmayacağını sözlerine ekleyen Mete Yarar, “Desek ki Esad’a ya kardeşim bırak herşeyi, bütün sorunları beraber çözelim, biz zaten iyi komşuyduk, eskiden de çok kardeştik, gel herşeyi bir kenara bırakalım, beraber olalım desek Esad’a kaç gün ömür biçersiniz? Ben bir hafta ömür biçmem. Bir hafta sonra öldürürler. Sizce bu plan Türkiye ile Suriye’nin beraber çalışması üzerine mi kuruldu? Eğer öyle kurulmuş olsaydı 2011 yılında bu olaylar başladığında Türkiye’nin Esad’a önermiş olduğu önerilerin tamamını Esad kabul ederdi. Ona kabul ettirmeyen akıl şuan da da karşımızda. İdlibte karşımızda Rusya, İran var. İdlibte karşımızda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan var. Kamışlıdan aşağıya Deyrizor’a doğru gidin orada şuan da Suudi Arabistan askeri PYD için petrol kuyuları açıyorlar ve PYD’ye petrol kuyuları açarak para kazandırmaya çalışıyorlar. Yalnızca sınırımızdan 150 kilometre aşağıda. Sizce İdlib yalnızca İdlib mi?” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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