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Bursalı iş kadınları alçak saldırıyı kınadı

İHA

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, Mehmetçiklere gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Bursalı iş kadınları alçak saldırıyı kınadı

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, Mehmetçiklere gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.
İdlib’de yapılan alçak saldırıda hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Av. Oya Eroğlu; "Milletçe büyük bir yas içerisindeyiz. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Allah, vatanı korumak için sınırımızda ve ötesinde görev yapan ordumuzu ve Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kahraman askerimiz sınır ötesinde sadece vatanını koyumuyor, kural ve hukuk tanımayan, mazlumlara işkence etmekten kendisini almayan rejim güçlerine karşı da büyük bir insanlık mücadelesi veriyor. Sınır ötemizde yuvalanan terör örgütleri ve bu örgütlerin destekçilerinin yaptıkları dünya kamuoyu tarafından açıkça görülmesine rağmen, ülkemiz bu mücadelede tek başına bırakılmak isteniyor. Biz biliyoruz ki; Türk milleti ve Türk ordusu hem sınırlarını hem de mazlumları koruyacak ve kollayacak güçtedir” diye konuştu.
"Türkiye tüm oyunları bozacaktır"
Son yapılan saldırının tamamen bölgede yalnız kalan Türkiye'yi sindirmeye yönelik bir eylem olduğuna işaret eden Eroğlu, “Ülkemiz sınırlarında bizlerin can güvenliğini ve sınır bütünlüğünü tehdit edici tavırlar ve eylemler sergileyenler amaçlarına asla ulaşamayacaktır. Devletimiz ve şanlı ordumuz geçmişte olduğu gibi gelecekte de tüm oyunları bozacaktır. Bir kez daha şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa ve kahraman askerlerimize başarılar diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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