İnşaattan düşen kalıp ustası, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı inşattan düşerek ağır yaralanan kalıp ustası Arabi Çimen (48), kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.<br>Olay, geçen çarşamba İnegöl ilçesindeki Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Hüsnü Güven Bulvarı'ndaki inşaatta çalışan kalıp ustası Arabi Çimen, binanın 2'nci katında kalıp çakma işlemi yaparken, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.<br>Yoğun bakım servisinde tedavisi süren işçi, 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-22 16:16:17<br>
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