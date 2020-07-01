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Asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayıp, 'uzun eşek' oynadılar

DHA

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da asker uğurlamasında koronavirüs tedbirlerine rağmen sosyal mesafeyi hiçe sayarak `uzun eşek´ oynayanlar kameralara yansıdı.  Kentte birliklerine katılmak için yola çıkan asker adayları için caddelerde uzun araç konvoyu oluşturdu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde dün akşam asker uğurlaması yapanlar, `uzun eşek´ oynayarak sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bir asker adayının vatandaşların sırtına basarak, otobüse bindiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Asker uğurlamasına katılanların maske takmadığı ve sosyal mesafeye de...

Asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayıp, 'uzun eşek' oynadılar

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da asker uğurlamasında koronavirüs tedbirlerine rağmen sosyal mesafeyi hiçe sayarak `uzun eşek´ oynayanlar kameralara yansıdı. <br>Kentte birliklerine katılmak için yola çıkan asker adayları için caddelerde uzun araç konvoyu oluşturdu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde dün akşam asker uğurlaması yapanlar, `uzun eşek´ oynayarak sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bir asker adayının vatandaşların sırtına basarak, otobüse bindiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Asker uğurlamasına katılanların maske takmadığı ve sosyal mesafeye de uymadıkları görüldü.<br>SAĞLIK BAKANI UYARMIŞTI<br>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülke genelinde son günlerde haberlere de konu olan asker uğurlama görüntüleri nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti:<br>"Covid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-07-01 15:05:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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