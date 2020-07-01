Bursa'da, gıda fabrikasında yangın (3)

'Anneannem ve ben'

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<br>YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI<br>Bursa'daki gıda fabrikasında, market ürünlerinin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 3 deponun içerisinde yer alan gıda ürünleri küle dönerken, maddi hasarın yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi. Yangında yaralı ya da can kaybı olmazken, soğutma çalışmaları sürüyor.Huzeyfe ÖZDEMİRMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR, Muammer İRTEM<br>2020-07-01 17:33:30<br>

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