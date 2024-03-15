Bursa'daki cinayet davasında 2 sanığın müebbet hapsi istendi

Bursa'da tartıştıkları kişiyi silahla öldürdükleri iddiasıyla 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Umut Ö. ve Mert Ö. kardeşler, tutuksuz sanıklardan bazıları, maktul Bayram Dalkıran ve kimi sanıkların yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Önceki celselerde yaptıkları savunmaları tekrar eden sanıklar, beraatlerini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Umut Ö. ve Mert Ö'nün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, diğer 5 sanığın ise üzerlerine atılı "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından beraatlerine karar verilmesini istedi.

Avukatların mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Osmangazi ilçesindeki Yeşilova Parkı'nda 23 Eylül 2022'de, önceden aralarında taciz iddiası nedeniyle husumet bulunan Bayram Dalkıran ile Umut Ö. ve Mert Ö. kardeşler arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Dalkıran silahla vurulmuş, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Umut Ö. ve Mert Ö. tutuklanmıştı. Bu kişilerin aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılmıştı.