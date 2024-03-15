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        Maktulün oğlunun ifadesiyle seyri değişen davada, tutuklu kardeşlerin müebbet hapsi istendi

        BURSA'da husumetli oldukları Bayram Dalkıran'ı (44) öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Umut (22) ve Mert Özyakar (35) kardeşler için savcı, müebbet hapis istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:17 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:20
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        Maktulün oğlunun ifadesiyle seyri değişen davada, tutuklu kardeşlerin müebbet hapsi istendi
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        BURSA'da husumetli oldukları Bayram Dalkıran'ı (44) öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Umut (22) ve Mert Özyakar (35) kardeşler için savcı, müebbet hapis istedi. Savcı, önceki duruşmada maktulün oğlu Y.D.’nin (18) ifadesinde, babasını vurduğunu öne sürdüğü tutuklu kardeşlerin ağabeyi M.C.Ö.’nün (27) dosyasının ise ayrılmasını talep etti.

        Olay, Eylül 2022’de meydana geldi. Umut Özyakar iddiaya göre, bir düğünde Bayram Dalkıran'ın kızına cinsel tacizde bulundu. Daha önce de aralarında husumet bulunan taraflar, düğünden 4 gün sonra, 23 Eylül 2022'de Osmangazi ilçesindeki Yeşilova Parkı'nda bir araya geldi. Bayram Dalkıran ile Umut ve Mert Özyakar kardeşler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Mert Özyakar, belinden çıkardığı tabancayı Bayram Dalkıran'a doğrulttu. Bu sırada kaçmaya çalışan Dalkıran'a, kardeş Umut Özyakar tabancasıyla ateş etti. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Dalkıran, kurtarılamadı.

        OLAY ANI KAMERADA

        Kardeşler gözaltına alınırken, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mert Özyakar’ın kaçmaya çalışan Bayram Dalkıran'ın peşinden koşarak havaya ateş edip, silahını maktulün kaçtığı yöne doğru doğrulttuğu, Dalkıran'ı öldürdüğü iddia edilen Umut Özyakar’ın ise parktaki bir kafeden elinde silahla çıkarak kaçtığı görüldü. Tutuklanan kardeşler hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmalarda, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Mert Özyakar, savunmasında; korkutmak için havaya doğru ateş ettiğini, kimseyi öldürme kastı olmadığını belirterek, tahliyesini istedi.

        'BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SANDIM'

        Umut Özyakar ise Bayram Dalkıran ile aralarında daha önceden de husumet bulunduğunu, Dalkıran'ın kızına cinsel tacizde bulunmadığını söyleyerek, "Olay günü buluşmak için bir araya geldik. Uzlaşmak istedik. Bayram Dalkıran bana hakaret ve küfretmeye başladı. Üzerime doğru çay bardağını fırlattı. Ben de beni öldürecek düşüncesi ile cebimden silahımı çıkardım. Amacım, kimseyi öldürmek değildi. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

        Umut Özyakar’ın avukatı Hakan Gündoğdu da savunmasında, müvekkilinin karşı taraftan gelebilecek tehlikeyi bertaraf edebilmek adına, maktulün de kendisine silah doğrultacağını düşünmesi üzerine, öldürme amacı olmaksızın ateş ettiğini, maktulden kaynaklanan 'haksız tahrik' altında bu suçu işlediğini söyleyerek, tahliyesini talep etti.

        'HEPSİ OLAY YERİNDEN KAÇTI'

        Olay anında babasının yanında olan Bayram Dalkıran'ın oğlu Y.D. de tanık olarak dinlendi. Y.D., olay günü babası ile parka gittiğini, şüphelilerin babasına küfrettiğini, araçlarına gitmek için parkta ayrıldıklarında da ateş açıldığını söyledi. Arabalarına 4-5 metre kala vurulan babasının 'Oğlum yaralandım' diyerek yere düştüğünü söyleyen Y.D., "Mert ve Umut, olay yerindeydi. Her ikisinin de elinde silah vardı. Ateş ettiler ancak babamı onlar vurmadı. Babamı Umut'un ağabeyi M.C.Ö. vurdu. Sonra da hepsi olay yerinden kaçtı" dedi.

        Tanığın ifadesi üzerine, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilemeyen M.C.Ö.'nün olay yerinde olup olmadığının tespiti için bilirkişi incelemesi isteyen mahkeme heyeti, ayrıca hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

        SAVCI, AĞABEYİN DOSYASININ AYRI TUTULMASINI İSTEDİ

        Dava ile ilgili yargılamaya devam edildi. Verdiği mütalaada, henüz yakalanamayan M.C.Ö.’nün dava dosyasının ayrı tutulmasını isteyen Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların ise ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti karar vermek için duruşmayı ertelerken sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

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