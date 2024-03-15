Uludağ'da yiyecek arayan ayının güvenlik kulübesine girmesi kamerada
Uludağ'da güvenlik kulübesinin camını kırarak içeri giren ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Uludağ'da güvenlik kulübesinin camını kırarak içeri giren ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Uludağ'da bir ayı ve yanındaki iki yavru, Sarıalan bölgesine inerek yiyecek aradı.
Bilet satışı yapılan kulübenin önüne gelen ayılardan büyük olanı, kulübenin camlarını kırıp içeri girdi. Yavru ayılar ise dışarıda bekledi.
Kulübenin güvenlik kamerası kayıtlarında, anne ayı olduğu tahmin edilen ayının camı kırarak girdiği, yavruların da kulübeye girmeye çalıştığı ancak boyları yetmediği için bunu başaramadığı görülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.