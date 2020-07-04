Balkondan düşen Ayşenaz, yaralandı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Ayşenaz Ü. (7), yaralandı.<br>Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi, Emirgan Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Oyun oynarken balkon demirlerine tutunan Ayşenaz Ü., dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Küçük Ayşenaz´ın yardımına aile bireyleri koştu. Ayşenaz Ü., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(DHA)<br>2020-07-04 10:26:19<br>
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