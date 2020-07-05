Damada şakada, maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dünyaevine giren İsmail Efe´nin (30) başında yumurta kıran arkadaşları, zor anlar yaşattı. Damadın arkadaşlarının maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkat çekti. <br>İnegöl'de Fatma (27) ve İsmail Efe çifti, dün düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Düğünün ardından İsmail Efe'nin evinin önünde eğlence düzenlendi. Gelin aracından indirilen damada, arkadaşları tarafından çeşitli şakalar yapıldı. Efe'nin piknik tüpü üzerine konulan tava içinde yaptığı menemen, arkadaşları tarafından eğlence gereği beğenilmedi. Bunun üzerine Efe´nin arkadaşları, başında onlarca yumurta kırdı. Çevredekiler ise kahkahalarıyla bu anlara eşlik etti. Damadın arkadaşlarının maske ve sosyal mesafe kurallarını ise hiçe saydığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-07-05 13:38:20<br>

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