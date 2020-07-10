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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

İHA

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 gram esrar, 10 adet captagon hap ve 15 adet Zolan hap ele geçirildi.
Olayla ilgili S.K ve M.N isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma ise sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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