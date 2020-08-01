Su faturasını ödemediği için dövdüğü komşusu öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su faturasını ödemediği için dövdüğü komşusu öldü

DHA

Su faturasını ödemediği için dövdüğü komşusu öldü


Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da Vahit Tavşanlı (48), ortak kullandıkları suyun faturasını ödemeyen komşusu İsmet Oruç´u (66) darbederek ağır yaraladı. Oruç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Vahit Tavşanlı, tutuklandı.
Olay, 23 Temmuz'da merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Vahit Tavşanlı ve karşı komşusu İsmet Oruç arasında, ortak kullandıkları suyun faturasının ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Tavşanlı, faturayı ödemediğini öne sürdüğü Oruç'u darbetti. Oruç bu sırada Tavşanlı'ya karşılık vermek için kurusıkı tabancayla ateş etti. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Oruç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İsmet Oruç, doktorların tüm çabasına rağmen perşembe günü hayatını kaybetti.
Olayın ardından soruşturma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Vahit Tavşanlı'yı İnegöl'de saklandığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen Tavşanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
KAVGA ANI KAMERADA
Komşuların kavga ettiği anlar çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, Vahit Tavşanlı'nın İsmet Oruç´u darbettiği ve Oruç´un kurusıkı silahla ateş ettiği anlar yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-08-01 12:28:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da ortak su faturası kavgasında darp edilen adam öldü
YEREL HABERLER Bursa'da ortak su faturası kavgasında darp edilen ...
Bursa'da serinlemek için çaya giren genç bir daha çıkamadı Çayda kaybolan gencin cansız bedeni 7 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da serinlemek için çaya giren genç bir daha ...
Fazla tatlı kan şekerini yükseltiyor
YEREL HABERLER Fazla tatlı kan şekerini yükseltiyor
Otoyola çıkan koç otomobillere meydan okudu Bursa'da kaçan kurbanlıklar saatler sonra yakalandı
YEREL HABERLER Otoyola çıkan koç otomobillere meydan okudu Bursa'da ...
Bursaspor, son düzlükte altyapısına güvenmedi
YEREL HABERLER Bursaspor, son düzlükte altyapısına güvenmedi
Çayda akıntıya kapılan İbrahim, 7 saat sonra ölü bulundu
YEREL HABERLER Çayda akıntıya kapılan İbrahim, 7 saat sonra ölü ...
Kamyon kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Kamyon kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu
Kamyonetin arkasına bağlanan at, kilometrelerce koştu
YEREL HABERLER Kamyonetin arkasına bağlanan at, kilometrelerce koştu
Kaçan kurbanlık koç, karayolunda 4 kilometre koştu
YEREL HABERLER Kaçan kurbanlık koç, karayolunda 4 kilometre koştu
Kamyon kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Kamyon kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu
Çatıya sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çatıya sıkışan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
Osmangazi’de 24 saat hijyen mesaisi
YEREL HABERLER Osmangazi’de 24 saat hijyen mesaisi
Bursa'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır ...
İki kazada 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İki kazada 9 kişi yaralandı
Yevhen Seleznov'a Bandırmaspor kancası
YEREL HABERLER Yevhen Seleznov'a Bandırmaspor kancası
Bursa'da restoran çalışanları ile müşteriler arası kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da restoran çalışanları ile müşteriler arası ...
'Kedi Oteli' bayramda tamamen doldu
YEREL HABERLER 'Kedi Oteli' bayramda tamamen doldu
Yanlış beslenme alışkanlığı kanser oluşumunu tetikliyor
YEREL HABERLER Yanlış beslenme alışkanlığı kanser oluşumunu ...
(Özel) Bayramda köpek otelleri yüzde yüz doldu Tatile çıkan vatandaşlar köpeklerini otele gönderiyor
YEREL HABERLER (Özel) Bayramda köpek otelleri yüzde yüz doldu Tatile ...
(Özel) Dağlar onlara emanet
YEREL HABERLER (Özel) Dağlar onlara emanet
(Özel) Haksız yazılan cezanın peşini bırakmadı, iptal ettirdi Avukat, çok sayıda vatandaşı ilgilendiren emsal teşkil edecek bir davayı kazandı Fahrî trafik müşaviri ceza yazdı, peşini bırakmadı, itiraz edip cezayı iptal ettirdi
YEREL HABERLER (Özel) Haksız yazılan cezanın peşini bırakmadı, iptal ...
(Özel) ‘Çok biliyorsan, sen yap’ işten çıkarma sebebi değil Müdürüne 'Çok biliyorsan, sen yap' diyen garson kovuldu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, garsonu haklı buldu
YEREL HABERLER (Özel) ‘Çok biliyorsan, sen yap’ işten çıkarma sebebi ...
(Özel) İnternetten aldığı ürünü görünce gözlerine inanamadı 5 bin 500 liralık telefon beklerken 2 bin 500 liralık telefon geldi Şaşkına dönen müşteri: "Hıyar beklerken telefon geldi"
YEREL HABERLER (Özel) İnternetten aldığı ürünü görünce gözlerine ...
Bursa'da ilk gün 301 acemi kasap hastaneye geldi
YEREL HABERLER Bursa'da ilk gün 301 acemi kasap hastaneye geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X