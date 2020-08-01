Yıldırım'da örnek temizlik uygulaması

Kurban pazarı ve kesim noktalarındaki uygulamaları ile örnek çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, bayramda ilçe sakinlerinin takdirini kazanmaya devam ediyor.

Kurban bayramında yaptığı çalışmalar ile vatandaşların ibadetlerini hem güvenli hem de hijyenik şekilde gerçekleştirmesini sağlayan Yıldırım Belediyesi, ilçede 21 noktada oluşturduğu ‘Modern Kurban Kesim Alanları’ ile ilçe sakinlerine gönül rahatlığıyla ibadet imkanı sunuyor. Kurban bayramının ilk günü ile beraber dini vecibelerini yerine getirmek isteyen Yıldırımlılara destek olan Yıldırım Belediyesi, temizlik ekipleri tarafından gün içerisinde kurban kesim noktalarında kesintisiz atık toplama ve temizlik hizmeti verirken, kireçleme ve yıkama uygulamaları da gerçekleştiriyor. Kurban bayramlarında yaşanan olumsuz görüntülerin meydana gelmesine izin vermeyen ekipler, hijyen çalışmalarını titizlikle yapıyor.

Hazırlanan çalışmalar ile Yıldırımlılara eksiksiz bir bayram yaşatmaya gayret ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Birlik ve beraberliğimiz, kardeşlik ve dayanışma duygularımız bayram günlerinde daha da gelişir. İlçemizi yaşam kalitesinin her geçen gün arttığı, her alanda öncü ve örnek bir şehir haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Temizleme, yıkama ve kireçleme başta olmak üzere en ince detayına kadar düşünerek hazırladığımız çalışmalarımız ile hemşehrilerimize eksiksiz bir bayram yaşatmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bayram süresince kesim yapılan tüm noktalarda bu hizmetlerimizi kesintisiz olarak sağlamayı sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizin kurban kesim noktalarında oluşabilecek olumsuz durumlardan etkilenmemesi için 72 adet çöp kamyonu, 4 adet vakumlu yol süpürme aracı, 10 adet açık kasa kamyon, 8 adet kamyon, 5 adet tanker, 4 adet küçük damperli araç, 4 adet kepçe ve 700 kişilik ekibimizle, kesim işlemlerinin ardından anında müdahale ederek temizlik çalışmalarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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