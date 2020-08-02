Bursa'daki çiftlik yangını Adalet Ormanı'na sıçradı

Bursa’da yün de üretilen bir çiftlikte başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Adalet Ormanı’na sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgar yangını söndürmeyi güçleştiriyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde bulunan, yün de üretilen bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle çiftlik yanındaki Bursa Cumhuriyet Savcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan Adalet Ormanı’na sıçrayan yangın büyümeye devam ediyor.

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