Bursa'da bulutların şekli dikkat çekti

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)- BURSA'da kentin pek çok noktasından görülen bulutların şekli, vatandaşların ilgisini çekti. Yazıya benzetilen şekil, sosyal medyadan paylaşılınca çok sayıda etkileşim aldı.

Bursa'da dün akşam saatlerinde bulutların şekli, dikkat çekti. Merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde oturan vatandaşlar, gördükleri şekli sosyal medya üzerinden paylaştı. Yüzlerce hesabın etkileşim gösterdiği görüntülerde yer alan bulutların şekli yazıya benzetildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-09-13 13:32:26



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