Bursaspor ara vermedi

Altın fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ligin ilk maçında Adana Demirspor'a mağlup olan Bursaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da izin yok. Yeşilbeyazlı takım ilk hafta maçında Adana Demirspor’a 31 yenildikten sonra ara vermeden cumartesi günü oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

Dünkü mücadelede 90 dakika forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Pas, pres ve son bölümde yarı sahada çift kale maç yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.