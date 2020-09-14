Bursaspor ara vermedi

Ligin ilk maçında Adana Demirspor'a mağlup olan Bursaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da izin yok. Yeşilbeyazlı takım ilk hafta maçında Adana Demirspor’a 31 yenildikten sonra ara vermeden cumartesi günü oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.
Dünkü mücadelede 90 dakika forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Pas, pres ve son bölümde yarı sahada çift kale maç yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Bursaspor, TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.