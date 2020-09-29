Başkan Dündar sözünü tuttu Dündar’dan öğrencilere tablet desteği

İlçedeki 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine tablet desteği müjdesi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kısa sürede sözünü tutarak tabletleri dağıtmaya başladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, evinde tablet bulunmayan öğrencilerin uzaktan eğitimden geri kalmamaları için önemli bir projeye imza attı. Başkan Dündar, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen MelihaCemal Bağcı Ortaokulu’ndaki öğrencilere tablet dağıttı. Tabletin yanı sıra çanta, maske ve dezenfektan hediye edilen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. EBA üzerinden eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Başkan Dündar, salgına karşı temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Uzaktan eğitim süresince öğrencilerin geri kalmaması için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını duyuran Başkan Mustafa Dündar, “Bütün insanlığı esir alan koronavirüs salgını, sosyal ve ekonomik yaşamla birlikte eğitimi de etkiledi. Öğrencilerimiz bu süreçte Millî Eğitim Bakanlığı’nın yeni sistemi olan uzaktan eğitime geçti. Bizler de, belediye olarak ilçemizde ortaokul ve liseyi bitirecek öğrencilerimizin tablet ihtiyacını gidermeye karar verdik. Böylece imkanı olmayan ailelere destek sağladık. İnşallah, yapacağımız bu katkı ile çocuklarımız eğitimlerini sıkıntısız bir şekilde sürdürecek. Evlerinde hastalık riski olmadan çalışabilecek. Hepsini tebrik ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Mustafa Sayın da verdiği desteklerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ederek, “Başkanımız, Bursa’da yeniden bir ilki gerçekleştirdi. EBA’ya ulaşım noktasında imkanı olmayan öğrencilerimize tablet hediye etti. Yavrularımız, artık canlı ders anlatımlarına kendi tabletleriyle ulaşacaklar. Mustafa Başkanımız iyi ki var. Çocuklarımızı gerçekten çok mutlu etti” diye konuştu.

Başkan Mustafa Dündar, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okullara desteklerini her daim sürdüreceklerini söyledi.

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