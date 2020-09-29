Yavaşlayan trafikte önündeki tankere çarptı: 1 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç, yavaşlayan trafik nedeniyle önünde aniden duran bir tankere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.45 sıralarında OrhangaziBursa karayolu, Orhangazi Petrol önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kazanın meydana geldiği noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde meydana gelen bir başka trafik kazasından dolayı trafik yavaşladı. Trafikte Ramazan Ö. (44) idaresindeki 16 AFY 969 plakalı akaryakıt yüklü tanker aniden durunca aynı yönde gitmekte olan Abdullah T. (78) idaresindeki 16 FF 569 plakalı hafif ticari araç tankere çarptı. Kaza sonrasında hafif ticari araç sürücüsü Abdullah T. yaralandı. Araç içinde sıkışan yaşlı adamı sıkıştığı yerden vatandaşlar ve polis ekipleri çıkararak olay yerine gelen ambulansa taşıdı. Orhangazi Fenerbahçeliler Derneği yöneticilerinden Hasan T.’nin babası olduğu belirlenen Abdullah T., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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