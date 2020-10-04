Bursaspor ikinci yarı sendromu yaşıyor

Bursaspor, bu sezon çıktığı 4 maçın da ilk yarılarını geride kapatmadı. Ancak yeşilbeyazlılar, Altınordu maçı hariç, 3 maçın ikinci 45 dakikalarında 6 puan kaybetti.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, çıktığı maçların ilk yarılarında etkili performans ortaya koyarken, ikinci devrelerde ciddi puan kayıpları yaşıyor. Nitekim yeşilbeyazlı takım, ligin ilk maçında Adana Demirspor karşısında ilk 45 dakikayı 10 önde kapatmasına rağmen maçtan puan çıkartamamıştı. Giresunspor maçında da öne geçtiği karşılaşmadan 21 mağlup ayrılmıştı. Mücadelenin ilk yarısı ise 11 sona ermişti.

Son olarak da Tuzlaspor önünde 30 önde olduğu maçta 1 puanı zor kurtaran Bursaspor, sadece Altınordu maçının ikinci yarısında bulduğu gollerle sahada galibiyetle ayrılmıştı.

Bursaspor, 4 maçın ilk 45 dakika skorlarına göre 8 puan toplarken, 90 dakika sonunda 4 puana razı oldu.

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